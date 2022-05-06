Профиль Жанны: Дмитрий Шепелев поделился редким фото с подросшим сыном Платоном

Телеведущий Дмитрий Шепелев и его наследник Платон активно отдыхают в Карелии.

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев вместе с семьей отправился в путешествие по Карелии. Накануне Дмитрий Шепелев признавался в любви этому холодному краю.

В микроблоге Дмитрий Шепелев поделился совместным снимком со старшим сыном Платоном. Судя по всему, кадр был сделан перед прогулкой на лодке.

Дмитрий Шепелев, облаченный в оранжевый спасательный жилет, помогает сыну Платону зафиксировать такой же жилет на себе.

Фанаты Дмитрия Шепелева восхитились его отцовскими качествами и любовью к активному отдыху.

А многие, увидев Платона в профиль, заявили, что мальчик — копия мамы, покойной Жанны Фриске.

«Мальчишке каждому необходимо хоть раз с папкой сходить в поход! Вы молодцы, что разнообразно отдыхаете», «Дмитрий, вы замечательный отец!», «Здоровый образ жизни — это правильно», «Прекрасный у вас сыночек», «Как Платон на Жанну похож! Даже в профиль», — высказались в Сети.

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