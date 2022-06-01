«Это стало для нее шоком»: Нагорная — о втором месте Медведевой на Олимпиаде в Корее

По словам гимнастки, ее подруга очень сильно переживала ту неудачу.

Гимнастка Дарья Нагорная в беседе с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Аллой Шишкиной рассказала о переживаниях своей подруги, фигуристки Евгении Медведевой, которой не удалось стать олимпийской чемпионкой в корейском Пхенчхане.

«Мне кажется, что Женя очень расстроилась. Это стало для нее шоком. Но в какой-то мере сделало ее сильнее, потому что не опустила руки, ей хотелось что-то доказать». Дарья Нагорная

Как отметила Дарья Нагорная, она в прекрасных отношениях и с чемпионкой тех Игр Алиной Загитовой. Правда, с ней она общается только на каких-то крупных мероприятиях. С Медведевой же они часто обсуждают как жизненные, так и спортивные темы.

Напомним, что в свое время Евгения Медведева просила своего тренера Этери Тутберидзе попридержать Алину Загитову в юниорках. Наставница на поводу у своей подопечной, впрочем, не пошла.

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