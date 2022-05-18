«Даже смешно говорить»: сможет ли Плющенко подняться до уровня Тутберидзе, рассудила Тарасова

Татьяна Тарасова считает, что Евгений Плющенко только в начале пути.

В прошлом сезоне много говорили о противостоянии Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. К мужу Яны Рудковской периодически переходили спортсмены.

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Первым от Тутберидзе к Плющенко ушел Владимир Самойлов, потом Серафима Саханович, Александра Трусова, Вероника Жилина, Алена Косторная… Правда, не все у него задержались.

Евгению Плющенко удалось в итоге заставить говорить о себе как о тренере, но каких-то громких результатов его работы пока не видно, полагает Татьяна Тарасова.

«Может быть, через 10 лет, через 15. Сейчас даже смешно разговаривать на эту тему. Просто смешно. Сколько лет работает Этери? Какие у нее результаты? По жизни, по годам, по Олимпиадам, по чемпионатам мира. Женя Плющенко — прекрасный спортсмен, который начал заниматься тренерской деятельностью. Но про что говорить?» — рассудила она в интервью сайту Рostnews.ru.

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