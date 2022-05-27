«Полная перезагрузка»: Алина Загитова в черном монокини щегольнула красивым тылом на яхте

Алина Загитова в мае устроила настоящий вояж по своим любимым курортам. Сначала она улетела на Мальдивы, где как следует отдохнула и восстановила силы, а затем отправилась в шумный Дубай, чтобы отметить свой 200-й день рождения.

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В Дубае Загитова много веселилась, купалась и загорала. Одной из запоминающихся стала поездка на яхте по Персидскому заливу. Фигуристка позировала на фоне семизвездочного отеля в черном монокини оригинального фасона с самых разных ракурсов.

На одном из снимков, которые спортсменка запостила в микроблоге, она красиво расположилась спиной в камере и щегольнула красивыми формами.

«Я уже соскучилась солнышку и морю, хочу обратно! Отдохнула я очень хорошо! Полная перезагрузка, теперь энергии хоть отбавляй. Но всегда приятно вернуться домой к родным», — призналась фигуристка.

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