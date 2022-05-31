Надела чулки и отшлепала себя: Медведева устроила вакханалию в клубе

Кто бы мог подумать, что самые крутые вечеринки в Москве, оказывается, устраивает вовсе не Тимати, а фигуристка Евгения Медведева.

В социальных сетях оказались видео с тусовки, которую она организовала для своих друзей. И тут даже Ксения Собчак со своей свадьбой в подметки не годится.

Гости спортсменки отрывались под музыку, как последний раз в своей жизни, да и сама Евгения не дала маху. Она нацепила откровенный наряд с чулками и под ритмы отшлепала себя, валяясь на полу.

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