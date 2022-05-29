«Недостаточно хороша, чтобы ее любили»: почему Ольга Бузова может повторить судьбу Бритни Спирс

Очередной скандал, который учинила Ольга Бузова прилюдно, высказав со сцены свое мнение матами, заставил поклонников вновь волноваться о ментальном здоровье своей любимицы. А саму певицу уже успели сравнить с Бритни Спирс, которая после головокружительного взлета на Олимп низверглась на дно. Кто-то даже провел параллель и нашел массу сходств в судьбах двух див.

Психолог Инесса Швацкая согласна, что между Бузовой и Спирс есть много общего. И у нашей звезду есть все шансы повторить печальную судьбу заокеанской дивы. Потому что у обеих – непростые отношения с отцами.

Отец Спирс оказался тираном, превратившим дочь сызмальства в источник заработка. А родитель Бузовой – требовал от дочки выдающихся результатов: она в пять лет стала школьницей, окончила вуз с красным дипломом, теперь зарабатывает миллионы и уверена, что папочка ею гордится.

«Взаимоотношения с отцами у них приблизительно одинаковые. А ведь именно отец играет ключевую роль в жизни каждой женщины. Прежде всего отец формирует адекватную самооценку девочки и в последствии женщины. Если этого не происходит, девочка растет с мыслью о том, что она недостаточно хороша, чтобы ее любили», — цитирует психолога «Пятый канал».

Этим объясняется склонность Бузовой цепляться за прошлое. Она до сих пор не забыла экс-мужа Тарасова, хотя после развода прошло много лет. С блогером Давой ситуация также тянется многие месяцы – недавний выпад про «не быть ш… и не встречаться с бывшими» очередное тому подтверждение.

Психолог предостерегает – если этот негатив не проработать, то он вкупе с трудоголизмом и проблемами на личном фронте приведет к необратимым последствиям. И пример Бритни Спирс показателен.

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