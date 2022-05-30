«Пришлось расшивать?»: Бузова в леопардовом платье-футляре не скрыла выпирающий живот

Во время съемок финала шоу «Звезды в Африке» телеведущая предстала в слишком узком наряде.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже 18 лет работает на телевидении и всегда рада тому, когда ее приглашают на новые проекты.

Артистка в прошлом году покинула «Дом-2» и начала вести шоу «Звезды в Африке» с Михаилом Галустяном. Она целый месяц провела в саванне и в этом году. Каждый день блондинка меняла образы.

На днях был показан финал проекта, в котором Олег Верещагин обыграл Валю Карнавал и стал победителем. За его триумфом наблюдали ведущие.

Бузова щегольнула в леопардовом платье-футляре с рукавами-фонариками. Образ дополнили модные босоножки с тесемками, обвивающими ногу. Артистка также сделала легкую укладку и нежный макияж.

Однако зрители обратили внимание, что у Ольги выпирает животик. Также сзади у наряда словно был пришит лоскут ткани. Зрители решили, что наряд для телеведущей пришлось расшивать. «Даже расшивали платье, видно было», «Ох, какая вы тут фигуристая», «Оля и ее формы», «Животик прям торчит», «А платье пришлось расшивали? Видела ткань сзади другого цвета пришита», — стали писать подписчики.

К слову, позже уже после съемок Бузова рассказала, что поправилась. Она активно стала заниматься спортом и танцами, чтобы вернуться в форму. На свежих кадрах звезда без стеснения носит лосины и мини-платья.

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