«Старички», думаю, ненадолго»: бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева высказалась об обновленном реалити-шоу

Девушка озвучила свое мнение по поводу увиденного на экране.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Токарева, довольно давно покинувшая проект и сейчас живущая в Польше, решила поделиться своим мнением по поводу возрожденной телестройки. Девушка заявила, что в целом ей все понравилось.

«Интересные молодые участники, без ботокса, такие живые лица. «Старички», думаю ненадолго, просто для привлечения старого зрителя и разрядить обстановку», — написала Катя Токарева на своей страничке в Instagram.

Экс-участница добавила, что не уверена, что будет следить за событиями на возрожденном проекте. Но чуть позже обновила свой пост, дополнив его признанием о том, что посмотрела уже два выпуска. И оба ей «зашли».

«Посмотрела уже два дня, и пока молодые ребята — молодцы», — отметила Токарева.

Напомним легендарный проект «Дом-2», имеющий семнадцатилетнюю историю, вернулся на экраны после трех с лишним месяцев перерыва. Теперь о жизни участников реалити-шоу рассказывает телеканал «Ю».

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