«Должны все вместе обняться»: Шевчук призвал к примирению уехавших и оставшихся в России звезд

Музыкант Юрий Шевчук во время интервью израильскому телевидению призвал к примирению всех уехавших и оставшихся в России звезд.

«Сейчас вообще ситуация какая-то странная. Назревает такое критическое отношение. Те, кто остался в России, и те, кто уехал на Запад. Я читаю блоги. Назревает какая-то очередная драка. Те, кто уехал на Запад. Интеллигенция, замечательные журналисты. Я их всех уважаю. Но они начинают говорить, что те, кто остался в России, они остались вот в такой стране. Говорят, что это очень нехорошо». Юрий Шевчук

По словам Шевчука, те, кто остался в России — ругают уехавших. «Типа, а что же вы струсили и сбежали. Надо рубиться за светлую и добрую Россию. Не там, а здесь. Споров много, ссор много. Меня это очень удручает. Должны все вместе обняться. Хватит ругаться и ссориться. Надо рубиться за какой-то свет в конце тоннеля, в который я искренне верю. Иначе бы мы так не рубились на концертах в России», — заявил Шевчук.

Напомним, что Юрий Шевчук сделал ряд неоднозначных заявлений во время своего концерта в Уфе. После на него был составлен протокол.

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