Новости шоу-бизнеса: Киркоров раскрыл секрет Пугачевой, Шевчук помогает украинским беженцам, Шахназаров высказался о Калныньше

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне Филипп Киркоров неожиданно выдал секрет Аллы Пугачевой, которым она когда-то с ним поделилась. Тем временем, Юрий Шевчук намекнул на свое будущее и заявил, что помогает украинским беженцам. А Михаил Шахназаров отметил, что потерял друга в лице актера Ивара Калныньша. Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Филипп Киркоров раскрыл секрет Аллы Пугачевой

Поп-король был четвертым мужем Примадонны на протяжении многих лет. Однажды Алла Борисовна поделилась с ним секретом – рецептом по сохранению молодости.

«Она сказала: «На следующий день рождения, мне не 51, а 49». Это прекрасная формула для того чтобы омолаживаться. Это через пару лет ей будет 25, если так подумать, и она полностью соответствует этому возрасту», — признался артист на ежегодной премии «Прорыв года».

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Юрий Шевчук помогает украинским беженцам

Оскандалившийся лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук заявил, что уже восемь лет помогает украинским беженцам.

«Я работаю бесплатно, все свои гонорары перечисляю беженцам с Украины. Потому что мне так легче. И я сейчас говорю это не ради пафоса, а потому что мне так легче», — признался Шевчук.

Юрий Шевчук заговорил о своем будущем

Тем временем, после скандала в Уфе, Юрий Шевчук задумался о своем будущем. В программе «Эволюция сознания» он намекнул на то, что оно будет явно не радужным.

«Неважно, каких ты политических воззрений, каким ты молишься богам. Главное — быть человеком, а это сейчас очень важно. Платон записывал Сократа. Сократ сам ничего не писал. Хотя его все равно посадили», — сказал музыкант.

Наргиз покажут в эфире российского телеканала

Накануне певица Наргиз узнала, что въезд в Россию ей теперь запрещен на ближайшие 50 лет. Артистка вернулась в родной Узбекистан. А между тем, в сетке вещания канала «Звезда», певица все же появится.

«Странно транслировать певицу как ни в чем не бывало, да еще и на патриотическом канале — как-то вне логики», — пишет телеграм-канал «НеМалахов».

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Михаил Шахназаров заявил, что потерял друга

На днях латвийский актер Ивар Калныньш заявил, что рвет все отношения с Россией. Якобы у него много планов на Украине. Такая выходка пришлась не по душе журналисту Михаилу Шахназарову, который заявил, что «потерял друга».

«Мы дружили. К сожалению, мы по разные стороны. Наверняка, мы поздороваемся, если когда-нибудь увидим друг друга, что, наверное, вряд ли уже», — подчеркнул Шахназаров.

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