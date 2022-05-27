«Победа будет за нами!»: Валерий Кипелов ответил Юрию Шевчуку на слова о родине

Рок-музыкант Валерий Кипелов ответил на одном из своих концертов лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку, что лично он вкладывает в понятие «родина», сообщает в «Телеграме» Ura.ru.
«Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами!»
Ранее Юрий Шевчук заявил, что для него родина — это «бабушка нищая на вокзале, продающая картошку».
Напомним, что после концерта в Уфе на Юрия Шевчука был составлен протокол. Он позволил себе несколько противоречивых заявлений со сцены о ситуации на Украине.
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