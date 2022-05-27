«Раздражал всегда»: Шахназаров заявил, что Шевчук «косил» под деревенского простака

После концерта группы «ДДТ» в Уфе лидер коллектива Юрий Шевчук позволили себе нелестно высказаться о происходящем в мире. Теперь музыкант заплатит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. А накануне он заявил, что уже готов уехать из России.

Тем временем журналист Михаил Шахназаров, который высказывает свое мнение по поводу всех выходок артистов, на этот раз процитировал коллегу Михаила Дряшина, согласившись с каждым его словом.

«Юрий Шевчук меня раздражал всегда. При том, что обе его «Осени», конечно, ценю. Но все равно напрягал ненатуральностью. Всеми его псевдонародными интонациями. Под мудрого деревенского простака косит, под юродивого. С укоризненными, со слезой, завываниями», — написал Дряшин для Абзаца.

Напомним, ранее Михаил Шахназаров припечатал к стенке Андрея Макаревича, спросив, сколько ему заплатили за то, что он поливает грязью Россию.

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