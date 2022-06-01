«Это единственный шанс остаться на финансовых потоках»: Корчевников поблагодарил Шахназарова и разнес Собчак в пух и прах

Ксения Собчак и Борис Корчевников устроили в Сети настоящие разборки. Все началось с того, что ведущий «Судьбы человека» разразился критикой в адрес Дани Милохина и Ксении Собчак, назвав их «таблоидным мусором». Ответ острой на язык блондинки не заставил себя долго ждать.

После этого на защиту Корчевникова встал публицист Михаил Шахназаров, припомнивший звезде, как она «в вышиванке на фоне портрета Бандеры» плюнула в страну, танцевала на фоне храма и венчалась с Богомоловым.

Очередной ответ Бориса Корчевникова не заставил себя долго ждать. Телеведущий поблагодарил Шахназарова за поддержку, а после отметил, что Собчак просто боится потерять свой заработок.

«Дорогой Михаил Шахназаров все правильно написал по Собчак и ее выпаду. Лично я в этом тексте Собчак вижу только одно: страх. Больше всего они боятся потерять доступ к медийным каналам: возможность управлять и зарабатывать.

Думаете, почему они «за скорейший мир»? Из жалости к гибнущим с обеих сторон? Нет. Просто это единственный шанс для них остаться в системе и на финансовых потоках. А сейчас время работает скорее на нас. С каждым днем все меньше шансов, что «все будет как прежде». Не будет, Ксения Анатольевна. Рано или поздно все мы становимся прошлым. Ваш черед», — написал Корчевников в своем телеграм-канале.

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