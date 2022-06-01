«Ни культуры, ни сострадания»: Шахназаров встал на защиту Корчевникова, назвав Собчак бессовестной безбожницей

Накануне Борис Корчевников разразился критикой в адрес некоторых представителей шоу-бизнеса, назвав «таблоидным мусором». Досталось Дане Милохину и Ксении Собчак. Ответ телеведущей не заставил себя долго ждать.

Публицист Михаил Шахназаров, глядя на все это, высказал свою точку зрения, хлестко ответив Ксении.

«Вам безбожнице этого не понять. В вашем сердце нет ничего кроме холодного расчета. Там ни культуры, ни сострадания, ни совести. Все же помнят пьяные танцы на фоне храма в компании Виторгана и квартетника И, имя и фамилию коего не знаю. Все помнят ваш сатанинский обряд венчания с Богомоловым, который провел такой же безбожник в рясе», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

После Шахназаров встал на защиту Корчевникова.

«Боря побывал на Донбассе, общался с теми кто восемь лет жил в координатах ужаса и боли, видел страдания искалеченных детей, оказавшихся намного сильнее многих взрослых. Вы тоже были на Украине. Но в другой. Ваше фото в вышиванке на фоне портрета Бандеры стало очередным плевком и в страну, и в систему вас породившую. Но все утерлись. Потому как позволили кураторы и ваша фамилия», — добавил Шахназаров.

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