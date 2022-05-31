«Вы православный, прошу не манипулировать»: Собчак хлестко ответила Корчевникову за «таблоидный мусор»

Борис Корчевников неожиданно разразился критикой в адрес представителей шоу-бизнеса, которые совсем недавно были на волне популярности, включая Ксению Собчак и Даню Милохина. Ведущий назвал их «таблоидным мусором» и порадовался, что сейчас они исчезли с радаров.

В своих рассуждениях Корчевников заявил, что Россия сейчас очищается, и увидел в этом процессе некие божие промыслы.

Ксения Собчак не заставила себя ждать и в своих соцсетях ответила Борису Корчевникову.

«Вот на что я люблю всяких умников, которые выдумывают смыслы (многим по лбу дать хочется), но уж назвать происходящее Геенной Огненной для «гламура» и «таблоидного мусора» — это додуматься надо. Борис, вы же православный человек, прошу, не нужно манипулировать и подменять понятия», — написала Собчак.

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