Романец после развода с Гусевым веселится с олигархами

Бывшие участники «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев разводятся. Молодой человек изменил супруге со своей коллегой, и она не простила.

Теперь оба публично страдают — все в лучших традициях реалити. Виктория сначала улетела в Европу лечить депрессию, а Антон поехал в Сочи.

Однако поклонники Романец уверены, что девушка не страдает. Виктория часто ходит в клубы, где получает много внимания от местных парней, к которым относится пренебрежительно.

«Какое прекрасное место в Монте-Карло, повсюду танцующие молодые олигархи. И больше всего радует, что я без обратного билета», — отметила она.

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