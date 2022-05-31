Дерзкий ангел: Клава Кока приспустила шаровары, блеснув прелестями в колготках в сетку

Певица решила насладиться солнечной погодой в необычном наряде. Она изумила своих подписчиков.

Клава Кока является популярной певицей. Она обрела особую популярность за последние несколько лет. Блондинка записала песни с Нилетто, Александром Реввой и другими селебрити.

Ее армия поклонников регулярно растет. Артистка не боится экспериментировать с образами. Ее можно увидеть на каблуках и в юбке, а также в широких брюках и топе.

На днях Клава приехала в Санкт-Петербург. Она проводит время с друзьями в культурной столице. Примечательно, что на этот раз певица устроила фотосессию.

Она облачилась в черный кроп-топ и шаровары, которые приспустила ниже талии, засветив колготки в сетку. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры и скрыл изъяны.

Клава также позировала на лужайке, задрав брюки. Она решила похвастаться своими стройными ногами. Певица была с нежным макияжем и распущенными волосами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какой дерзкий лук», «Круто выглядишь», «Колготки в сетку теперь так носят?», «Неожиданный поворот», «Ну наряд очень острый», «Ты прям перчинка», «Ох, что за девушка», «Фигура — бомба», — прокомментировали пост подписчики.

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