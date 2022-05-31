«Провожаем весну»: Алсу отметилась в джинсах-бойфрендах и жакете цвета «мокрый асфальт»

Певица увиделась с Жанной Мартиросян и Еленой Джанибекян. Они прогулялись по Москве.

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Уже в 17 лет певица блистала на большой сцене.

А теперь она уже является женой бизнесмена Яна Абрамова и мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. В свои 38 лет она по-прежнему может похвастаться точеной фигурой. Артистка носит элегантные костюмы и вечерние платья.

Не так давно Алсу похвасталась новой прической. Она также выступила с Ириной Понаровской. Певица не так часто выходит в свет. А 31 мая она провела день с подругами.

Артистка облачилась в джинсы-бойфренды и жакет модного оттенка мокрый асфальт. Лук дополнили кеды. Звезда предпочла сделать акцент на тонких щиколотках с помощью молодежного образа.

А вот Жанна Мартиросян предстала в костюме в полоску с брюками палаццо. Жена медиаменеджера Артура Джанибекяна Элина оделась в одном стиле с Алсу. Она лишь дополнила джинсы косухой.

«Провожаем весну», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Красавицы! Все-таки Алсу с Жанной не поссорились», «Классные», «Как стильно все выглядят», «Крутая компания», «Алсу просто пример стиля! Ей словно 20 лет», — прокомментировали пост подписчики.

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