Настоящая леди: Алсу покрасовалась в белоснежной мини-юбке и жакете с тесемками

Певица похвасталась светлыми нарядами для офисных будней, выхода в свет и ужина в ресторане.

Алсу является одной из самых известных исполнительниц в стране. Ее красотой восхищаются многие коллеги и друзья. В 38 лет она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой.

И хоть у артистки уже трое детей, она не перестает удивлять публику образами. После съемок в шоу «Маска» даже Филипп Киркоров удивился тому, как она может преображаться.

Также Алсу для многих поклонников остается иконой стиля. Она тщательно подбирает себе наряды, избегая вульгарных ноток. Певица носит как утонченные платья, так и элегантные брючные костюмы.

На этот раз она устроила фотосессию в женственных нарядах нежного белого цвета. Артистка сначала примерила брюки прямого кроя и жакет с маленьким воротником. Его рукава были на тесемках. За счет прозрачных босоножек также был вытянут силуэт.

А потом Алсу щегольнула в мини-юбке, которая помогла подчеркнуть ее стройные ноги и оттенить загар. Жакет с золотыми пуговицами дополнил лук. Поклонники восхитились образами певицы.

«Ну что за красотка», «Шикарная», «До чего красивая», «Выглядите просто превосходно», «Белый цвет носят только леди!», «Как же вам идут такие наряды», «Редко вижу вас в мини-юбке», «С такой фигурой все сидит суперски», «Вы пример стиля и изысканности», — прокомментировали пост подписчики.

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