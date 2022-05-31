«Любовь витает в воздухе»: Топалов рассекретил страну, в которую вывез из России беременную Тодоренко и сына

Стало известно, в какую страну сбежали беременная Регина Тодоренко с Владом Топаловым и сыном Майклом.
В микроблоге некогда популярный музыкант Влад Топалов поделился снимками своей семьи, отметив геотег. Судя по нему, Тодоренко и Топалов находятся в Северной Америке. Именно на этом континенте находится Канада.
Влад Топалов сообщил и то, в каком городе сейчас проводит время его семья, — это Ванкувер.
«Любовь витает в воздухе Канады», — подписал Влад Топалов нежные снимки.
На одном из кадров он целует сына, на другом с Майклом запечатлена беременная Регина Тодоренко.
Очевидно, что второй ребенок пары появится на свет за океаном. Ведь Регина Тодоренко находится на большом сроке беременности. Скорее всего, она и прилетела вместе с семьей в Канаду на роды.
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