Беременная Тодоренко в трикотажном платье с мужем и сыном отметилась в канадском аэропорту

Регина Тодоренко является популярной телеведущей. Ее многие знают благодаря шоу «Орел и решка». Также она ведет свои передачи в Интернете. Уже длительное время Регина счастлива в браке с Владом Топаловым.

У них подрастает сын Михаил. Еще недавно она была в Москве и снималась в шоу «Маска», где рассекретила вторую беременность. А потом звезда улетала отдыхать на Бали.

Примечательно, что Тодоренко находится уже на последних сроках беременности. 30 мая она снова отправилась в путешествие. Поклонники решили, что телеведущая возвращается домой, но это оказалось не так.

На следующее утро она с мужем и сыном уже была в Канаде. Топалов поделился кадрами, на которых они обедают в аэропорту. При этом Регина была в белом трикотажном платье миди и без макияжа.

Как оказалось, они прилетели в Ванкувер. По какой причине супруги решили посетить Северную Америку — неизвестно. Возможно, что это не конечная точка их путешествия. Однако среди звезд популярны роды в Майми. Не исключено, что туда отправится Тодоренко. А пока она наслаждается отдыхом, Топалов окружил ее заботой и вниманием.

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