Новое путешествие: беременная Тодоренко с подросшим сыном запечатлелась в самолете

Регина Тодоренко является бывшей ведущей шоу «Орел и решка». Она также надеется, что сможет играть в кино. А пока Регина снимает свои передачи и иногда поет на сцене.
Она счастлива в браке с Владом Топаловым. У них уже подрастает сын Михаил. А в этом году телеведущая объявила, что ждет второго ребенка. С уже округлившимся животом она снималась в шоу «Маска».
Первое время Тодоренко предпочитала скрывать изменения в фигуре с помощью нарядов. В мае она отправилась на Бали. На пляже телеведущая не прятала свой округлившийся живот.
Она провела время с подругами. Поклонники стали подозревать, что Регина собралась родить ребенка на острове. Но 30 мая она улетела вместе с сыном и мужем. Звезда запечатлелась на борту самолета в тунике в цветочек. Она была без макияжа и укладки.
«Полеты-полеты. Когда откроют регулярные перелеты в космос? Туда очень хочется», — написала звезда.
Тодоренко призналась, что во время путешествия у нее были перепады настроения. Она пообещала после родов рассказать о своих эмоциональных всплесках.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она очень смелая, так как не многие мамы решаются часто летать во время беременности.
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