Новое путешествие: беременная Тодоренко с подросшим сыном запечатлелась в самолете

Телеведущая вновь отправилась в поездку. Даже на последних сроках беременности она предпочитает не сидеть на одном месте.

Регина Тодоренко является бывшей ведущей шоу «Орел и решка». Она также надеется, что сможет играть в кино. А пока Регина снимает свои передачи и иногда поет на сцене.

Она счастлива в браке с Владом Топаловым. У них уже подрастает сын Михаил. А в этом году телеведущая объявила, что ждет второго ребенка. С уже округлившимся животом она снималась в шоу «Маска».

Первое время Тодоренко предпочитала скрывать изменения в фигуре с помощью нарядов. В мае она отправилась на Бали. На пляже телеведущая не прятала свой округлившийся живот.

Она провела время с подругами. Поклонники стали подозревать, что Регина собралась родить ребенка на острове. Но 30 мая она улетела вместе с сыном и мужем. Звезда запечатлелась на борту самолета в тунике в цветочек. Она была без макияжа и укладки.

«Полеты-полеты. Когда откроют регулярные перелеты в космос? Туда очень хочется», — написала звезда.

Тодоренко призналась, что во время путешествия у нее были перепады настроения. Она пообещала после родов рассказать о своих эмоциональных всплесках.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она очень смелая, так как не многие мамы решаются часто летать во время беременности.

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