Корчевников расплакался в прямом эфире, когда рассказывал про пострадавшую девочку

Его собеседник Роман Голованов тоже не смог сдержать слез.

Недавно Борис Корчевников побывал в Донбассе и Луганске, поразившись многому увиденному там. В эфире канала «Соловьев Live» он рассказал про детей-инвалидов, которые никогда не видели нормальной жизни и привыкли всю жизнь прятаться. Но которые даже в такой ситуации не теряют веру в будущее и стараются жить полной жизнью.

Особенно тронула его девочка, которая осталась без рук, но не потеряла интереса к музыке.

«Она в пятом классе учится, красивая-красивая, у нее нет рук, они по локоть. Но она Моцарта играет на пианино. При какой-то одинокой лампочке талантливый педагог учит девочку без рук играть Моцарта», — сказал в кадре Корчевников и расплакался.

Его собеседник журналист Роман Голованов тоже разрыдался. Возникла пауза. «Просто больше нечего сказать, Дим. Святые люди», — все-таки выжал из себя Голованов.

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