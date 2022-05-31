«Над собственным венчанием надругалась»: Корчевников призвал забыть Собчак и «таблоидный мусор»

Телеведущий напомнил, что бывшая ведущая проекта «Дом-2» когда-то выдвигала свою кандидатуру даже в президенты.

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграме» нелестно отозвался о светской львице Ксении Собчак и некоторых других звездах шоу-бизнеса.

«Ведущую «Дома-2» помните? Она еще потом в президенты выставлялась, в священника наряжалась и про церковь врала без конца. Над собственным венчанием надругалась. Что, и ее забыли? А еще премия «Муз-ТВ» была, помните, там какие-то певцы и танцоры устроили какую-то свадьбу извращенцев? Не помните, ну вы что, это еще по телевизору показывали, во всех СМИ и гаджетах было». Борис Корчевников

Досталось от Корчевникова и рэперу Моргенштерну*. Как сказал телеведущий, этот музыкант ходит с тремя шестерками на лбу. «А еще тиктокер Даня Милохин, помните, в платье наряжался еще? Про него еще репортажи снимали, героем называли», — заявил Корчевников.

Как заметил телеведущий, не нужно в будущем давать людям вспоминать о таких персонажах. Он верит, что сгорит в самое ближайшее время «таблоидный мусор».

больше по теме Корчевников расплакался в прямом эфире, когда рассказывал про пострадавшую девочку Его собеседник Роман Голованов тоже не смог сдержать слез.

Напомним, что Борис Корчевников ведет программу «Судьба человека» на канале «Россия 1». Она временно не выходит в связи с событиями на Украине.

* — признан в РФ иноагентом.

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