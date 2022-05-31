«Над собственным венчанием надругалась»: Корчевников призвал забыть Собчак и «таблоидный мусор»

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграме» нелестно отозвался о светской львице Ксении Собчак и некоторых других звездах шоу-бизнеса.
«Ведущую «Дома-2» помните? Она еще потом в президенты выставлялась, в священника наряжалась и про церковь врала без конца. Над собственным венчанием надругалась. Что, и ее забыли? А еще премия «Муз-ТВ» была, помните, там какие-то певцы и танцоры устроили какую-то свадьбу извращенцев? Не помните, ну вы что, это еще по телевизору показывали, во всех СМИ и гаджетах было».
Досталось от Корчевникова и рэперу Моргенштерну*. Как сказал телеведущий, этот музыкант ходит с тремя шестерками на лбу. «А еще тиктокер Даня Милохин, помните, в платье наряжался еще? Про него еще репортажи снимали, героем называли», — заявил Корчевников.
Как заметил телеведущий, не нужно в будущем давать людям вспоминать о таких персонажах. Он верит, что сгорит в самое ближайшее время «таблоидный мусор».
Напомним, что Борис Корчевников ведет программу «Судьба человека» на канале «Россия 1». Она временно не выходит в связи с событиями на Украине.
* — признан в РФ иноагентом.
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