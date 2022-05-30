«До сих пор не могу поверить»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» на седьмом небе из-за долгожданной беременности

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова призналась, что очень счастлива.

Экс-участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир готовятся впервые стать родителями. Прекрасной новостью пара поделилась с поклонниками в этот понедельник, 30 мая.

Юлия Ефременкова призналась, что ее переполняют эмоции в связи с беременностью, она чувствует себя очень счастливой и пока все еще не может поверить в предстоящее материнство.

«Мы будем родителями, о боже! Сказать честно, я до сих пор не могу в это поверить. Это самый важный пост за все время в моей жизни. Никогда так не волновалась, как сейчас!» — призналась Юлия Ефременкова в микроблоге.

Она рассказала, что первый триместр дался ей тяжело из-за токсикоза. Но сейчас все позади, будущая мама в эйфории.

Юлия Ефременкова пообещала поклонникам рассказывать о том, как протекает беременность и делиться счастливыми моментами ожидания малыша.

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