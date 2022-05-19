Напевает песенки: Кети Топурия в розовой пижамке предстала с подросшим сыном дома

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она уже много лет состоит в группе «А’Студио» и радует поклонников своими песнями. Артистка славится не только вокалом, но и чувством стиля.

Она часто выступает на сцене в платьях, а вот в обычно жизни любит яркие и комфортные наряды. Певица носит джинсы с уютными кардиганами. Недавно она была в Грузии, а потом отправилась на гастроли в Казахстан.

Лишь на днях Топурия вернулась домой. Она посвятила выходной семье. 19 мая певиц поделилась домашними кадрами. Она облачилась в шелковую пижаму розового цвета и сидела на диване с подросшим сыном.

Лицо мальчика артистка пока скрывает. Они вместе смотрели мультик «Три котенка». Кети стала подпевать персонажам, которые исполняли веселые песни. Звезда призналась, что на нее мультики уже стали влиять не лучшим образом.

«Мне кажется, я схожу с ума. Потом я удивляюсь, почему я текст свой забываю. Конечно, у меня память уже переполнена. Просто уже все», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Топурия. Многие отметили, что она похорошела. Другие обратили внимание, что ее годовалый сын подрос. «Ну что за прелесть», «Просто красотка! А как вам идет розовый», «Очень нежно», «Мальчик уже такой большой! Похоже, что у него прическа модная», «Ох, семейный вечер!», «Кети, как мы тебя понимаем», — прокомментировали кадры подписчики.

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