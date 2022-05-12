Модница в деле: Кети Топурия в узких джинсах и свитере цвета электрик с перьями предстала в Казахстане

Кети Топурия уже больше 15 лет выступает на сцене. Она является солисткой популярной группы «А’Студио». Певица знаменита своим необычным тембром голоса.

Также она восхищает поклонников и стилистов своими нарядами. На сцене артистка зачастую блистает в атласных платьях и костюмах. В обычной жизни она одевается не менее броско. Недавно звезда побывала в гостях у Ольги Серябкиной и познакомилась с ее крохотным сыном. А теперь она гастролирует.

12 мая Топурия вышла на связь из Казахстана. Она приготовилась посетить Алма-Ату и другие города. Певица отметилась на репетиции с педагогом по вокалу.

Она предстала в узких укороченных джинсах и свитере оверсайз с перьями цвета электрик. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Кети дополнила образ белыми кедами. Она распустила волосы и накрасила губы вишневой помадой.

«Ну что, третьи сутки без сна. Гастроли продолжаются. Сегодня уже встретимся. Мы приехали на фестиваль „Тикетон“. У нас много мероприятий. Мы будем летать по Казахстану, побываем в Алма-Ате еще. Мы всегда скучаем по этому городу. Это третий дом после Москвы и Тбилиси. У нас много тут друзей. Родной, теплый город», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну какая красивая», «Потрясающие кадры», «Наряд бомбический», «Ваш стиль непревзойденный», «Кети, ну до чего хороша», «Классно смотришься в этом свитере», «Очень нравится лучок», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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