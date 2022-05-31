«Мой маленький принц»: муж Алены Рапунцель впервые поделился фото с сыном Святославом

Бывшие участники «Дома-2» Алена Рапунцель и Илья Семин 14 марта стали родителями. У пары родился сын. Мальчик стал вторым ребенком Алены Рапунцель и первенцем для Ильи Семина.

Как оказалось, молодой человек — очень трепетный отец. Илья Семин сумел прекрасно поладить с сыном Алены Рапунцель от Ильи Яббарова Богданом и очень нежно полюбить грудного малыша.

Правда, Илья Семин до поры до времени не делился снимком с маленьким сыном на своей странице в соцсети. Эта прерогатива принадлежит Алене Рапунцель.

В ее микроблоге фото и видео с участием крохи появляются регулярно. А вот Илья Семин впервые предстал на снимке с маленьким сыном на руках. Он нежно прижимает малыша к своей груди, прильнув губами ко лбу наследника.

«Мой маленький принц. Я тебя люблю», — подписал кадр Илья Семин.

Напомним, на днях Алена Рапунцель рассекретила имя сына. Они с мужем назвали малыша Святославом.

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