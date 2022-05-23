«Смотрите, какой уже кабанчик»: Алена Рапунцель показала подросшего сына от Ильи Семина

Экс-участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель искренне удивляется тому, как быстро растет и набирает вес ее малыш.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель в середине марта во второй раз стала мамой. На свет появился ее сын от мужа Ильи Семина.

Сейчас мальчику чуть больше двух месяцев. Алена Рапунцель пока не показывает лица сына и не называет его имени. Но зато периодически делится видео с участием малыша. Алена Рапунцель неизменно удивляется тому, как быстро летит время и растет ее ребенок.

В микроблоге она показала видео, на котором засняла сына во время пробуждения, а затем во время игры.

«Болтает вовсю, агукает, кряхтит. Очень быстро растет этот хулиган, мы уже пять килограмм. Просто смотрите, какой уже кабанчик», — поделилась Алена Рапунцель.

Сына для съемок она облачила в красный костюмчик, лицо наследника Алена аккуратно прикрыла рукой, чтобы никто не смог увидеть, на кого же похож ее второй сын.

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