«Приятно познакомиться»: Алена Рапунцель из «Дома-2» рассекретила имя второго сына

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель долго сохраняла интригу, испытывая терпение своей аудитории.
Алена Рапунцель родила второго сына 14 марта и только 27 мая сообщила, как они с мужем Ильей Семиным назвали наследника.
Как оказалось, это имя из девяти букв. Второй сын Алены Рапунцель — тезка единственного наследника ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова.
Поделившись в микроблоге семейным снимком, Алена Рапунцель рассказала, как же назвала младшего ребенка.
«Семин Святослав Ильич. Наш маленький малыш, наше счастье, наш сынок второй. Приятно с вами познакомиться. Теперь у нас Богдан и Святослав. Два брата, два наших мальчика», — поделилась Алена Рапунцель.
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