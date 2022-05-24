Прижала к себе маленький комочек: Алена Рапунцель облачила младшего сына в костюм и шапочку молочного оттенка

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель — дважды мама.

Вместе с мужем Ильей Семиным она воспитывает сына Богдана, который появился на свет от отношений с Ильей Яббаровым, и недавно родившегося наследника.

Имя младшего сына и его лицо Алена Рапунцель пока держит в секрете от поклонников. Те дали понять, что уже заждались. Второму сыну Алены Рапунцель уже почти два с половиной месяца, пора бы показать его фанатам. Алена пообещала, что ждать этого прекрасного момента осталось недолго.

«Скоро познакомим вас и будем рады дружить. Думаю, вы офигеете от их сходства с Богданом», — написала Алена Рапунцель в микроблоге.

Она поделилась новым фото с сыном, на котором тот вновь повернут спиной к камере. Малыша Алена Рапунцель облачила в костюм и шапочку молочного оттенка. Выглядит ребенок очень трогательно, нежно и беззащитно.

Напомним, ранее Алена Рапунцель показала новую квартиру своей мамы Татьяны Григорьевской в Москве.

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