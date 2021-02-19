«Уже все хорошо»: экс-участница «Дома-2» Катя Токарева перенесла операцию за границей

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Токарева рассказала в Instagram, что ее прооперировали в одной из клиник Польши.

Катя не стала уточнять, по поводу чего она перенесла хирургическое вмешательство, рассказав лишь, что это была плановая лапароскопия.

В сторис Instagram брюнетка показала свою палату, давая понять, что сейчас с ней уже все в порядке.

«Уже все хорошо», — написала Катя Токарева под фото,запечатлевшим, как она лежит под капельницей.

Польским здравоохранением, судя по всему, Екатерина Токарева осталась довольна. В больнице, по ее словам, есть все необходимое. И несмотря на то, что она иностранка, оплачивать услуги клиники ей не пришлось.

«Операция лапароскопия бесплатная. Лекарства, анестезия, чулки, пижама – все бесплатно», — поделилась девушка.

Напомним, в Польше Екатерина Токарева и ее муж Юрий Слободян живут уже почти полтора года. Пара уехала из Ростова в сентябре 2019 года и поселилась в небольшом польском городке Познань. Ребята давно планировали эмигрировать в Европу и сначала уезжали за границу на несколько месяцев, а затем приняли решение об окончательном переезде.

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