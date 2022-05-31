«Влюбилась в себя»: похудевшая Саша Черно покрасовалась в белом боди, набросив поверх кардиган

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно полгода назад активно взялась за работу над своим телом. За это время она избавилась от 52-х килограммов и не планирует останавливаться на достигнутом.

Саша Черно старается жить по новым правилам. А чтобы мотивация иметь стройную фигуру не иссякала, Саша Черно часто показывает себя нынешнюю в телеграм-канале. Комплименты поклонников подпитывают Черно и вдохновляют на новые подвиги в борьбе с лишним весом.

На этот раз Саша Черно покрасовалась в белом боди, набросив поверх кардиган. Брюнетка пококетничала перед камерой.

«Влюбилась в себя», — подписала видео Саша Черно.

Поклонники незамедлительно сделали ей массу комплиментов.

«Реально расцвела! Ягодка!», «Сашулька, ты красоточка», «Саш, ты все красивее и красивее становишься, еще, думаю, 35-40 скинешь — и вообще супер будешь», — высказались в Сети.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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