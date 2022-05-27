«По-моему, бомба»: Саша Черно из «Дома-2» предстала в утягивающем нижнем белье, чтобы казаться стройнее

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно последовала совету одной из подписчиц и показала, как ее фигура из «яблока» превратилась в «грушу».

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно всегда была дамой с пышными формами. Но за последнее время звезда реалити-шоу заметно преобразилась.

Саша Черно похудела на пятьдесят килограммов и продолжает борьбу с лишним весом.

Правда, своей фигурой Саша Черно недовольна. Она имеет форму яблока, что категорически не устраивает Сашу Черно. Всем же хочется иметь фигуру «груша» или «песочные часы».

И Саша Черно решила пойти на хитрость и приобрести желанные формы с помощью корректирующего нижнего белья. В телеграм-канале Саша Черно поделилась видео, на котором предстала утянутой в корсет.

Звезда телестройки дала понять, что очень довольна эффектом.

«Я собираюсь сейчас на одно мероприятие. Помните, я вам говорила, как бы сделать фигуру «яблоко» свое «грушей». Вот мне подписчица одна посоветовала купить корсет. По-моему, бомба. Что думаете?» — высказалась Саша Черно в кадре, демонстрируя фигуру.

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