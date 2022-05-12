«Сильно изменилась?»: Саша Черно из «Дома-2» в стильных джинсах и косухе показала, как выглядит, сбросив 50 килограмм

Экс-участница проекта Саша Черно гордится своими достижениями в борьбе с лишним весом.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно всегда была дамой весомых достоинств. Саше долгое время не удавалось похудеть, за что ее травили в Сети.

В свое оправдание она говорила, что ее вполне устраивают пышные формы.

Но как теперь видно, Саша Черно лукавила. Полгода назад экс-участница проекта «Дом-2» основательно взялась за себя. Саша Черно пошла на кардинальные меры в борьбе с лишним весом.

С октября она уже сумела избавиться от пятидесяти килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.

Саша Черно страшно гордится собой и своими результатами и при каждом удобном случае напоминает, сколько килограммов она сбросила.

В микроблоге Саша Черно поделилась снимком, на котором предстала похудевшей. Саша Черно облачилась в голубые джинсы, белую рубашку, поверх которой надела черную косуху. Голову Саши украшает стильная шляпка.

«Давно не виделись! Сильно изменилась? -50», — сообщила Саша Черно под фото.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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