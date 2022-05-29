«Ну как?»: похудевшая Саша Черно устроила танцы в черном боди и белых брюках, показав все проблемные зоны

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно в очередной раз доказала, что напрочь лишена комплексов.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно наслаждается своим новым телом. И хочет, чтобы все ее подписчики разделяли эту радость.

Сбросив первые пятьдесят килограммов лишнего веса, Саша Черно раскрепостилась больше, чем когда-либо. Остапа фактически понесло.

Саша Черно в телеграм-канале делится видео, на которых предстает в смелых обтягивающих нарядах.

На этот раз она устроила танцы под хит «Птичка», облачившись в черное боди и белые прозрачные брюки. Наряд показал все проблемные зоны Саши Черно.

«Ну как?» — спросила мнения подписчиков Саша Черно.

Те ее поддержали, похвалив за результаты похудения.

«Саша, ты так хорошо сейчас выглядишь. Очень похудела, умничка», «Как же я восхищаюсь девушками, которые не стесняются показать такой животик. Это так классно», «Молодец, отлично выглядит!», «Может, плавки с высокой посадкой с утяжечкой надо просто надеть, а то как будто без нижнего белья смотрится», — обсудили в Сети.

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