«Это не бегство из России»: Ксения Бородина оправдалась после покупки недвижимости в ОАЭ

Как отметила телеведущая, она очень любит свою Родину.

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не видит ничего страшного в покупке квартиры в Дубае. Каждый человек, как она считает, старается себя обезопасить и приумножить финансы.

По словам Ксении Бородиной, если наличные будут лежать в сейфе, то ничего хорошего это не принесет. Бородину с детства учили вкладывать деньги в недвижимость. Она считает, что покупка квартиры в Дубае совершенно правильное решение, сообщает «Комсомольская правда».

«Но это не бегство из России. Я люблю свою Родину, и это никак не связано с нынешней ситуацией. Просто момент подошел: мы часто летаем на море, плюс — это хорошая инвестиция». Ксения Бородина

Напомним, что Ксения Бородина — популярная телеведущая. Известность она получила как бессменный ведущий шоу «Дом-2».

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