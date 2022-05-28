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«Выглядит прекрасно»: Бородина в мини-платье цвета фуксии с рукавами-бутонами появилась на премии

Телеведущая восхитила коллег своим женственным нарядом на RU.TV.

«Выглядит прекрасно»: Бородина в мини-платье цвета фуксии с рукавами-бутонами появилась на премии
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что большую часть времени посвящает съемкам. Если раньше Ксения подрабатывала диджеем, то теперь весомые гонорары она получает за рекламу в соцсетях.

Более того, звезда в прошлом году развелась с Курбаном Омаровым. Она стала не только веселится с подругами почти каждый вечер, но и баловать себя дорогостоящими обновками.

Недавно Бородина съездила в Дубай, но она вернулась в столицу, чтобы не пропустить главные события весны. 28 мая телеведущая приехала на премию канала RU.TV.

Она появилась на ковровой дорожке в миниатюрном платье с рукавами-бутонами. Наряд цвета фуксии дополнили босоножки на шпильке и клатч в тон. Ксения распустила волосы и сделала вечерний макияж. Она подчеркнула загорелые ноги.

Ксения Бородина. Фото: Teleprogramma.pro / Ольга Храбрых

Звезда призналась, что наряд ей удалось найти за два дня до мероприятия. Она сразила поклонников своей женственностью и даже ведущие мероприятия восхитились ее образом.

«Она выглядит прекрасно», — заявили ведущие.

«Ну что за красотка», «Просто хочу сказать: какая же ты красивая! Расцвела», «Ксения вы просто богиня нежности и великолепия», «Вы как пион!», «Крутой образ», «Выглядите очень по-весеннему», «Наш цветочек», — стали писать пользователи Сети. К слову, также на премию приехали: Анна Дзюба, Слава, Лена Катина, Максим, Юлия Барановская, Полина Гагарина и другие звезды, пишет  Telegram-канал «Звездная пыль».

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