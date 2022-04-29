«Она поменяла фамилию Бабасян»: глава Федерации фигурного катания Армении рассказала, почему Евгения Медведева не перешла в их сборную

Мелания Степанян уверяет, что не взяла бы спортсменку к фигуристам своей страны.

Стало известно, почему сборная фигурного катания Армении не захотела принимать у себя Евгению Медведеву.

Оказалось, для этой сборной важно, чтобы фигурист не отдалялся от культуры своей страны.

«Мы не хотели ее приглашать, не было ничего такого. Это Ари Закарян говорил ей: «Если хочешь, приезжай за сборную Армении выступать», – но я лично с ней не разговаривала как президент федерации», – заявила Степанян.

«Какой смысл приглашать ее, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению. У нас есть наша школа, где тренируются молодые и перспективные фигуристы», – высказалась Степанян.

По словам главы Федерации фигурного катания Армении, у них хватает достойных фигуристов и без Евгении Медведевой.

«Лучше вырастить своих детей, которые не избегают своей фамилии для выступлении под армянским флагом, чем кого-либо уговаривать, чтоб поменяли фамилию и пришли выступать за нашу сборную. Мы такое точно не сделаем», – резюмировала Степанян в бесед с Sports.ru.

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