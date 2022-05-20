«В глаза смотреть невозможно!»: Медведева заставила говорить о своем декольте в Болгарии

Звезда российского льда отдыхает в отпуске со своим бойфрендом.

22-летняя Евгения Медведева улетела в Болгарию в отпуск. В теплые страны фигуристка отправилась в компании финалиста шоу «Голос. Дети» Кристиана Костова.

Спортсменка не афиширует этот момент, а вот ее бойфренд не скрывает своих отношений со звездой российского льда и публикует фото с ней в соцсети.

Один из снимков Евгении Медведевой заставил говорить о ней публику, поклонники Медведевой обсуждают ее декольте, которое она примерила на свидание с Костовым.

«В глаза смотреть невозможно!», «Спать сегодня не буду!», «Боже, какая красота!» — восхитились пользователи Сети.

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