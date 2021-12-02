Принцесса льда: спорт, успех и тайна личной жизни Евгении Медведевой

Двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева впервые вышла на лед в возрасте трех с половиной лет. Единственный ребенок в семье взяла все самое лучшее от своих родителей. От мамы – любовь к фигурному катанию, от папы к рисованию.
Спорт взял свое. Уже в девять лет она знала, что свяжет свою жизнь только с коньками. История жизни и успеха 22-летней спортсменки – в материале Teleprogramma.pro.
Евгения Медведева: детство и фигурное катание
Будущая чемпионка родилась 19 ноября 1999 года в Москве. Ее мама Жанна Медведева в свое время занималась фигурным катанием и даже выигрывала медали на городских соревнованиях, но, к сожалению, ей пришлось завершить карьеру в 15 лет. Помешала травма.
Однако мечты о крупных турнирах и успехе не оставила насовсем. Спустя несколько лет она приведет маленькую дочь на лед. Жене тогда было всего три с половиной года. С этого и начался ее путь в большом спорте.
Папа спортсменки Арман Бабасян – художник. Его талант к рисованию передался и Жене. Однажды она признавалась, что если бы не коньки, то, наверное, стала бы визажистом.
Кстати, познакомились родители Евгении на киностудии «Союзмультфильм», где Жанна работала ассистентом режиссера, а Арман устроился ассистентом художника. Их союз был недолгим, тем не менее, супруги смогли сохранить теплые отношения.
При рождении, а женя появилась на свет восьмимесячной, она была записана как Евгения Бабасян. Фамилию Медведева унаследовала от бабушки по маминой линии уже чуть позже, когда начала делать первые успешные шаги в фигурном катании.
Евгения Медведева: начало карьеры и Этери Тутберидзе
Как только маленькая Женя надела коньки, ее жизнь круто изменилась. Были позабыты куклы и игрушки, так как все больше времени она уделяла спорту, который, к слову, никогда и не думала оставлять.
Во всяком случае, в биографии спортсменки нет ни одного упоминания о том, что ей наскучили коньки или, как это обычно бывает у начинающих спортсменов, увлеклась чем-то другим.
Первым тренером Жени стала Любовь Яковлева. Но через небольшой промежуток времени она ушла в декрет и фигуристка попала в группу к Елене Селивановой.
В возрасте восьми лет, в 2007-м, родители Медведевой решили, что она будет заниматься у Этери Тутберидзе. По словам Жени, в 8 лет она была еще «сырой» фигуристкой, и Этери Георгиевна приложила немало усилий, чтобы алмаз превратить в бриллиант.
«Пришла к ней с кривыми акселем, сальховом… Стала учиться. Через год, когда мне исполнилось 9 лет, я уже четко понимала, что фигурное катание — это моя работа, моя карьера и моя жизнь. Я уже четко знала, для чего работаю, почему я это делаю, что мне нужно сделать, чтобы добиться результата», — рассказывала Медведева в 2014 году.
Спустя всего год Женя поняла, что фигурное катание – смысл всей ее жизни. Именно тогда решила, что добьется самых больших высот и стала усердно трудиться.
«Считаю, что в моем случае жесткость имела место, конечно. Бывали тяжелые моменты, когда просто невозможно было себя заставить. Перед Олимпиадой было – нога болела настолько, что я просто выла. Вот тут помогала жесткость.
Ты либо идешь и делаешь, либо ты умираешь в моих глазах. И ты собираешься, идешь и делаешь», — рассказывала Медведева о методах работы Тутберидзе уже после своего «серебра» на Олимпиаде в Пхенчхане в интервью YouTube-каналу Fametime TV.
Целеустремленность и трудолюбие будущей чемпионки не осталось незамеченным. В возрасте 12 лет Медведеву зачислили в сборную России, а еще через два года ей стали покоряться международные призовые подиумы.
Фигуристка считает, что она не добилась бы своих побед с более мягким тренером. При этом Медведева добавила, что с каждым годом все сложнее выдерживать методы специалиста.
«Потом либо свой мозг нужно менять и больше уделять времени своему ментальному здоровью, либо терпеть. Другого варианта нет», — отмечала спортсменка.
Впервые на зарубежный лед Евгения Медведева вышла в Латвии. Там проходил этап Гран-при среди юниоров. Первый блин оказался не комом. Спортсменка сорвала шквал оваций и заняла первое место. Далее ей покорился турнир в Польше.
А соревнования в Японии принесли в ее копилку бронзовую медаль. Именно там Медведева поняла, что такое жесточайшая конкуренция в мировом фигурном катании, ведь два первых места остались за соотечественницами.
В 2014 году Женя вышла на лед чемпионата России среди взрослых. Несмотря на свои 15 лет, она составила серьезную конкуренцию более опытным спортсменкам, но в итоге заняла седьмое место.
Спортивный сезон 2014-2015 стал для Медведевой богатым на медали. Она выиграла два этапа Кубка Гран-при и чемпионат мира среди юниоров в Таллине. А уже осенью 2015-го начала выступать среди взрослых.
Уже на первом для нее этапе Гран-при среди взрослых, который прошел в американском Милуоки, Медведева оставила позади всех конкурентов, заняв первое место. К слову, именно с 2015 года программы для Медведой ставил Илья Авербух.
Евгения Медведева: чемпионаты, медали, Олимпиада
Безусловно, самым важным турниром для любого спортсмена является Олимпиада. Женя готовилась к Играм в Пхенчхане-2018. В женском одиночном катании ее главной соперницей была Алина Загитова. По итогу двух программ Женя уступила соотечественнице чуть более одного балла.
«Я принимала участие во многих разных турнирах и безумно горжусь двумя моими титулами чемпионки мира. Но Олимпиада – это мечта!
У каждого человека есть мечты, и вы наверняка уже имели шанс исполнить свои собственные. Позвольте мне сделать то же самое! Я не знаю, будут ли в моей спортивной жизни еще одни Игры после Пхенчхана», — говорила тогда Медведева.
Спортивные достижения Евгении Медведевой
- Двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2018).
- Двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призер ЧМ (2019).
- Двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), вице-чемпионка Европы (2018).
- Двукратный победитель финалов Гран-при (2015, 2016).
- Двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призер ЧР (2015).
- Победитель финала Кубка России (2019), серебряный призер ФКР (2014).
- Чемпионка мира среди юниоров (2015), бронзовый призер ЮЧМ (2014).
- Победитель юниорского финала Гран-при (2014), бронзовый призер ЮФГП (2013).
- Победитель первенства России среди юниоров (2015).
Евгения Медведева: уход от Тутберидзе к Орсеру
Спустя всего два месяца после Олимпийских игр в Пхенчхане Медведева решила сменить тренера. О том скандале в мире российского фигурного катания не знал разве что глухой.
В мае она перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Она узнала это через федерацию фигурного катания. Тогда так много всего навалилось, что я решила сделать это через третье лицо», — отметила фигуристка в интервью.
Под руководством канадского специалиста Женя тренировалась чуть более двух лет. А в сентябре 2020-го она объявила о том, что вернулась в команду Этери Тутберидзе.
«Мы обе накуролесили в свое время. С себя я тоже ответственности не снимаю. Я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас все хорошо. Мы с Этери общаемся нормально, поддерживаем отношения. Прошлое — это просто прошлое», — сказала Медведева.
Евгения Медведева: популярные программы
Прокаты Евгении Медведевой остаются самыми популярными в мире фигурного катания.
«Слышу – не слышу». Изначально программу готовили для Юлии Липницкой. Но у фигуристки разладились отношения с Этери Тутберидзе и номер перешел к Медведевой.
Позже Женя рассказывала, что финальную часть проката она репетировала вместе со слабослышащим хореографом, чтобы лучше передать эмоции от жестов.
«Я вас не слышу, у меня идут мурашки от того, что я вас чувствую сердцем, я вас не боюсь, я вам открываюсь», — как бы произносит Медведева перед финальной позой. Именно с этой программой Евгения выиграла шесть из семи турниров в первый взрослый сезон, включая чемпионат мира в Бостоне.
«Анна Каренина». Та самая Каренина, над которой в олимпийском Пхенчхане рыдали практически все. Изначально к главному старту готовили «Январские звезды» в произвольной программе, но по ходу сезона тренерский штаб пришел к выводу, что «произволку» надо менять.
«Жутко громко и запредельно близко». Сама Медведева считала эту программу едва ли не самой сложной в карьере. В принципе, сам по себе ее сюжет располагает к подобным эпитетам. Авербух рассказывал, что оставил лишь основу фильма «Жутко громко и запредельно близко» про теракт 11 сентября, разбавив ее деталями.
Евгения Медведева: рисование, аниме, линия одежды
Как было отмечено выше, Евгения очень любит рисовать и не забывает о ежедневном макияже. Особое внимание фигуристка уделяет маникюру. Сломанный ноготь для нее сродни катастрофе. Руки чемпионка всегда держит в полном порядке.
Аниме – еще одно увлечение Медведевой. Она даже называет себя отаку. В Японии спортсменка много раз выступала в образе Сейлормун, который ей при росте 159 см и весе 41 кг удается передать более чем отлично.
В конце 2019 года Евгения запустила собственный бренд одежды. Она выпускает мерчи, основной дизайн которых нарисовала сама.
Евгения Медведева: личная жизнь и Даня Милохин
После того, как Евгения Медведева вышла на лед в шоу «Ледниковый период» с тиктокером Даней Милохиным, паре приписывают роман. Буквально каждый их номер заканчивается поцелуем.
При этом спортсменка говорит, что их связывает только дружба. Кстати, Даня побывал и на дне рождении Жени, в финале которого ей подарили автомобиль за два миллиона рублей. Кто стал дарителем – фигуристка не рассказывала.
Ранее Женя признавалась, что серьезных отношений у нее не было. Во время карьеры тратить время на них просто не получалось.
«В каком-то сознательном возрасте я поняла, что для того, чтобы заводить какие-то отношения, я сначала сама должна дорасти мозгом, головой. Я должна понимать, серьезно подойти к этому. Не просто ходить за ручку с кем-то: «Мы встречаемся!», а потом через неделю расстались. Если делать отношения, то ставить фундамент и на этот фундамент ставить дом, нарабатывать. Как-то у меня всегда в голове такой устой был: влюбляться никто не запрещает, но влюбленность и отношения это абсолютно разные вещи», — рассказывала спортсменка.
Сейчас Женя живет в роскошном загородном доме с мамой и бабушкой и воспитывает своих любимых собак.
Евгения Медведева: последние новости
В апреле 2021 года состоялось шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», в котором приняла участие Евгения Медведева с олимпийским номером. В сентябре она стала студенткой МГУ, поступив на факультет «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере». Также с сентября Медведева принимает участие в шоу «Ледниковый период», где выходит на лед в паре с Даней Милохиным.
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