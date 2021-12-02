Принцесса льда: спорт, успех и тайна личной жизни Евгении Медведевой

В этом году спортсменке исполнилось 22 года.

Двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева впервые вышла на лед в возрасте трех с половиной лет. Единственный ребенок в семье взяла все самое лучшее от своих родителей. От мамы – любовь к фигурному катанию, от папы к рисованию.

Спорт взял свое. Уже в девять лет она знала, что свяжет свою жизнь только с коньками. История жизни и успеха 22-летней спортсменки – в материале Teleprogramma.pro.

Евгения Медведева: детство и фигурное катание

Будущая чемпионка родилась 19 ноября 1999 года в Москве. Ее мама Жанна Медведева в свое время занималась фигурным катанием и даже выигрывала медали на городских соревнованиях, но, к сожалению, ей пришлось завершить карьеру в 15 лет. Помешала травма.

Однако мечты о крупных турнирах и успехе не оставила насовсем. Спустя несколько лет она приведет маленькую дочь на лед. Жене тогда было всего три с половиной года. С этого и начался ее путь в большом спорте.

Папа спортсменки Арман Бабасян – художник. Его талант к рисованию передался и Жене. Однажды она признавалась, что если бы не коньки, то, наверное, стала бы визажистом.

Кстати, познакомились родители Евгении на киностудии «Союзмультфильм», где Жанна работала ассистентом режиссера, а Арман устроился ассистентом художника. Их союз был недолгим, тем не менее, супруги смогли сохранить теплые отношения.

При рождении, а женя появилась на свет восьмимесячной, она была записана как Евгения Бабасян. Фамилию Медведева унаследовала от бабушки по маминой линии уже чуть позже, когда начала делать первые успешные шаги в фигурном катании.

Евгения Медведева: начало карьеры и Этери Тутберидзе

Как только маленькая Женя надела коньки, ее жизнь круто изменилась. Были позабыты куклы и игрушки, так как все больше времени она уделяла спорту, который, к слову, никогда и не думала оставлять.

Во всяком случае, в биографии спортсменки нет ни одного упоминания о том, что ей наскучили коньки или, как это обычно бывает у начинающих спортсменов, увлеклась чем-то другим.

Первым тренером Жени стала Любовь Яковлева. Но через небольшой промежуток времени она ушла в декрет и фигуристка попала в группу к Елене Селивановой.

В возрасте восьми лет, в 2007-м, родители Медведевой решили, что она будет заниматься у Этери Тутберидзе. По словам Жени, в 8 лет она была еще «сырой» фигуристкой, и Этери Георгиевна приложила немало усилий, чтобы алмаз превратить в бриллиант.

«Пришла к ней с кривыми акселем, сальховом… Стала учиться. Через год, когда мне исполнилось 9 лет, я уже четко понимала, что фигурное катание — это моя работа, моя карьера и моя жизнь. Я уже четко знала, для чего работаю, почему я это делаю, что мне нужно сделать, чтобы добиться результата», — рассказывала Медведева в 2014 году.

Спустя всего год Женя поняла, что фигурное катание – смысл всей ее жизни. Именно тогда решила, что добьется самых больших высот и стала усердно трудиться.

«Считаю, что в моем случае жесткость имела место, конечно. Бывали тяжелые моменты, когда просто невозможно было себя заставить. Перед Олимпиадой было – нога болела настолько, что я просто выла. Вот тут помогала жесткость. Ты либо идешь и делаешь, либо ты умираешь в моих глазах. И ты собираешься, идешь и делаешь», — рассказывала Медведева о методах работы Тутберидзе уже после своего «серебра» на Олимпиаде в Пхенчхане в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Целеустремленность и трудолюбие будущей чемпионки не осталось незамеченным. В возрасте 12 лет Медведеву зачислили в сборную России, а еще через два года ей стали покоряться международные призовые подиумы.

Фигуристка считает, что она не добилась бы своих побед с более мягким тренером. При этом Медведева добавила, что с каждым годом все сложнее выдерживать методы специалиста.

«Потом либо свой мозг нужно менять и больше уделять времени своему ментальному здоровью, либо терпеть. Другого варианта нет», — отмечала спортсменка.

Впервые на зарубежный лед Евгения Медведева вышла в Латвии. Там проходил этап Гран-при среди юниоров. Первый блин оказался не комом. Спортсменка сорвала шквал оваций и заняла первое место. Далее ей покорился турнир в Польше.

А соревнования в Японии принесли в ее копилку бронзовую медаль. Именно там Медведева поняла, что такое жесточайшая конкуренция в мировом фигурном катании, ведь два первых места остались за соотечественницами.

В 2014 году Женя вышла на лед чемпионата России среди взрослых. Несмотря на свои 15 лет, она составила серьезную конкуренцию более опытным спортсменкам, но в итоге заняла седьмое место.

Спортивный сезон 2014-2015 стал для Медведевой богатым на медали. Она выиграла два этапа Кубка Гран-при и чемпионат мира среди юниоров в Таллине. А уже осенью 2015-го начала выступать среди взрослых.

Уже на первом для нее этапе Гран-при среди взрослых, который прошел в американском Милуоки, Медведева оставила позади всех конкурентов, заняв первое место. К слову, именно с 2015 года программы для Медведой ставил Илья Авербух.

Евгения Медведева: чемпионаты, медали, Олимпиада

Безусловно, самым важным турниром для любого спортсмена является Олимпиада. Женя готовилась к Играм в Пхенчхане-2018. В женском одиночном катании ее главной соперницей была Алина Загитова. По итогу двух программ Женя уступила соотечественнице чуть более одного балла.

«Я принимала участие во многих разных турнирах и безумно горжусь двумя моими титулами чемпионки мира. Но Олимпиада – это мечта! У каждого человека есть мечты, и вы наверняка уже имели шанс исполнить свои собственные. Позвольте мне сделать то же самое! Я не знаю, будут ли в моей спортивной жизни еще одни Игры после Пхенчхана», — говорила тогда Медведева.

Спортивные достижения Евгении Медведевой

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2018).

Двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призер ЧМ (2019).

Двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), вице-чемпионка Европы (2018).

Двукратный победитель финалов Гран-при (2015, 2016).

Двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призер ЧР (2015).

Победитель финала Кубка России (2019), серебряный призер ФКР (2014).

Чемпионка мира среди юниоров (2015), бронзовый призер ЮЧМ (2014).

Победитель юниорского финала Гран-при (2014), бронзовый призер ЮФГП (2013).

Победитель первенства России среди юниоров (2015).

Евгения Медведева: уход от Тутберидзе к Орсеру

Спустя всего два месяца после Олимпийских игр в Пхенчхане Медведева решила сменить тренера. О том скандале в мире российского фигурного катания не знал разве что глухой.

В мае она перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Она узнала это через федерацию фигурного катания. Тогда так много всего навалилось, что я решила сделать это через третье лицо», — отметила фигуристка в интервью.

Под руководством канадского специалиста Женя тренировалась чуть более двух лет. А в сентябре 2020-го она объявила о том, что вернулась в команду Этери Тутберидзе.

«Мы обе накуролесили в свое время. С себя я тоже ответственности не снимаю. Я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас все хорошо. Мы с Этери общаемся нормально, поддерживаем отношения. Прошлое — это просто прошлое», — сказала Медведева.

Евгения Медведева: популярные программы

Прокаты Евгении Медведевой остаются самыми популярными в мире фигурного катания.

«Слышу – не слышу». Изначально программу готовили для Юлии Липницкой. Но у фигуристки разладились отношения с Этери Тутберидзе и номер перешел к Медведевой.

Позже Женя рассказывала, что финальную часть проката она репетировала вместе со слабослышащим хореографом, чтобы лучше передать эмоции от жестов.

«Я вас не слышу, у меня идут мурашки от того, что я вас чувствую сердцем, я вас не боюсь, я вам открываюсь», — как бы произносит Медведева перед финальной позой. Именно с этой программой Евгения выиграла шесть из семи турниров в первый взрослый сезон, включая чемпионат мира в Бостоне.

«Анна Каренина». Та самая Каренина, над которой в олимпийском Пхенчхане рыдали практически все. Изначально к главному старту готовили «Январские звезды» в произвольной программе, но по ходу сезона тренерский штаб пришел к выводу, что «произволку» надо менять.

«Жутко громко и запредельно близко». Сама Медведева считала эту программу едва ли не самой сложной в карьере. В принципе, сам по себе ее сюжет располагает к подобным эпитетам. Авербух рассказывал, что оставил лишь основу фильма «Жутко громко и запредельно близко» про теракт 11 сентября, разбавив ее деталями.

Евгения Медведева: рисование, аниме, линия одежды

Как было отмечено выше, Евгения очень любит рисовать и не забывает о ежедневном макияже. Особое внимание фигуристка уделяет маникюру. Сломанный ноготь для нее сродни катастрофе. Руки чемпионка всегда держит в полном порядке.

Аниме – еще одно увлечение Медведевой. Она даже называет себя отаку. В Японии спортсменка много раз выступала в образе Сейлормун, который ей при росте 159 см и весе 41 кг удается передать более чем отлично.

В конце 2019 года Евгения запустила собственный бренд одежды. Она выпускает мерчи, основной дизайн которых нарисовала сама.

Евгения Медведева: личная жизнь и Даня Милохин

После того, как Евгения Медведева вышла на лед в шоу «Ледниковый период» с тиктокером Даней Милохиным, паре приписывают роман. Буквально каждый их номер заканчивается поцелуем.

При этом спортсменка говорит, что их связывает только дружба. Кстати, Даня побывал и на дне рождении Жени, в финале которого ей подарили автомобиль за два миллиона рублей. Кто стал дарителем – фигуристка не рассказывала.

Ранее Женя признавалась, что серьезных отношений у нее не было. Во время карьеры тратить время на них просто не получалось.

«В каком-то сознательном возрасте я поняла, что для того, чтобы заводить какие-то отношения, я сначала сама должна дорасти мозгом, головой. Я должна понимать, серьезно подойти к этому. Не просто ходить за ручку с кем-то: «Мы встречаемся!», а потом через неделю расстались. Если делать отношения, то ставить фундамент и на этот фундамент ставить дом, нарабатывать. Как-то у меня всегда в голове такой устой был: влюбляться никто не запрещает, но влюбленность и отношения это абсолютно разные вещи», — рассказывала спортсменка.

Сейчас Женя живет в роскошном загородном доме с мамой и бабушкой и воспитывает своих любимых собак.

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Евгения Медведева: последние новости

В апреле 2021 года состоялось шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», в котором приняла участие Евгения Медведева с олимпийским номером. В сентябре она стала студенткой МГУ, поступив на факультет «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере». Также с сентября Медведева принимает участие в шоу «Ледниковый период», где выходит на лед в паре с Даней Милохиным.

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