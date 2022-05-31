«Киркоров пытается омолодиться»: психолог объяснила любовь певца к перьям, стразам и эпатажу

По мнению специалиста, поп-король Филипп Киркоров стал заложником своего образа и страдает от этого.

Филипп Киркоров, безусловно, один из самых заметных деятелей российского шоу-бизнеса. И дело не только в огромном росте исполнителя.

За Филиппом Киркоровым давно закрепилось реноме яркого, эпатажного человека, появление которого в обществе гарантирует мероприятию успех и создает массу инфоповодов. А все потому, что Филипп Бедросович никогда не упускает случая эпатировать публику.

Психолог Наталья Федосеенко считает, что Филипп Киркоров стал заложником своего образа.

«В последнее время Киркоров все чаще пытается визуально омолодиться за счет одежды и показать свой достаток», – отметила специалист.

По мнению Натальи Федосеенко Филипп Киркоров – очень одинокий человек, который страдает от того, что рядом с ним нет искренних людей. Знаменитость используют в своих корыстных целях, а он хотел бы простого человеческого внимания и общения.

«Без своего образа Киркоров уже не сможет жить. Это явная зависимость, проявление одиночества, которые так красиво блестят бриллиантами и переливаются разноцветными перьями», – цитирует Наталью Федосеенко издание Dni.ru.

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