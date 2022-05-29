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«Немного наличности, карточки не работают»: Киркоров показал сумму, которую носит с собой

Поп-король никогда не выходит на публику без денег.

«Немного наличности, карточки не работают»: Киркоров показал сумму, которую носит с собой
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ показал сумму наличных, которую носит всегда с собой.

Сумма в кошельке Киркорова
Сумма в кошельке Киркорова. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Надо заметить, что в специальном кошелечке у Филиппа Киркорова исключительно пятитысячные купюры. Других денег он, судя по всему, не признает.

«Кошелечек в тему. Немного наличности, потому что карточки не работают».

Филипп Киркоров

Киркоров не стал называть сколько пятитысячных купюр в его кошельке. Журналисты программы на глаз определили — там минимум четверть миллиона рублей.

Напомним, что Филипп Киркоров – одна из самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. При этом он никогда этого и не скрывает.

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