Киркоров напомнил, что было с Мадонной после «распятия» на гигантском сверкающем кресте

Как заметил поп-король, тогда певицу отлучили от Католической церкви, а теперь зовут обратно.

Певец Филипп Киркоров, который угодил в скандал после танца на кресте, напомнил, что было с певицей Мадонной. Исполнительница много лет назад после «распятия» на концерте на гигантском сверкающем кресте была отлучена от Католической церкви.

«Ее за такой же крест вообще отлучили от Католической церкви, теперь зовут обратно, но она сама уже не хочет». Филипп Киркоров

Как заметил Филипп Киркоров, до его выступления в защиту Максима Галкина и Аллы Пугачевой «этот крест вообще никого не волновал». Поп-король добавил, что большинство его зрителей вовсе не оскорблены. Они с ним на одной волне и дарят друг другу радость и позитив. Это и есть главный мотив его творчества, сообщает МК.ru.

Напомним, что Мадонна во время шоу Confessions в середине нулевых была «распята» на гигантском сверкающем кресте. Разразился скандал. В ответ на критику поп-дива заявила, что призывала таким образом обратить внимание на голодающих детей в Африке.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.