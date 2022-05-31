Определилась со своей позицией: Оксана Фандера вывесила на балконе флаг Украины

Актриса Оксана Фандера в «Телеграме» опубликовала крайне провокационную фотографию. На ее балконе можно увидеть собаку. Также красуется флаг Украины.
Оксана Фандера сначала не стала подписывать кадр. Однако затем добавила: «Маме — городу О».
При этом на ее страничке в соцсетях регулярно появляются крайне противоречивые записи. Фандера всячески намекает, кого она поддерживает в последние месяцы.
Напомним, что Оксана Фандера родилась в Одессе. При этом имя себе она сделала в России. Отец звезды — Олег Фандера, актер, по национальности — наполовину украинец, наполовину цыган, мать — еврейка.
Оксана Фандера замужем за режиссером и актером Филиппом Янковским. Свадьбу они сыграли в 1990 году. У пары двое детей — сын Иван и дочь Елизавета.
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