«В комнате с видом на Эдем, с верою в любовь»: Фандера дала новое звучание песне «Я хочу быть с тобой»

Актриса Оксана Фандера в «Телеграм» дала новое звучание легендарной песне группы «Наутилус Помпилиус» «Я хочу быть с тобой».

«В комнате с синим потолком мы наденем белые одежды, с нерушимым правом на надежду. В комнате с видом на Эдем, с верою в любовь». Оксана Фандера

Ранее Оксана Фандера оставила в «Телеграм» несколько неоднозначных постов с определенным намеком. Одни был посвящен Одессе – городе, в котором она родилась.

Второй пост получился философским. «Ни один человек еще не судил солнце за то, что оно светит и другому. Так было раньше. Но потом все изменилось. И тогда над воспаленной, температурящей планетой появилось второе солнце. Чтобы делить, ревновать, осуждать, отбирать было нечего. Просто не для чего», — написала Оксана Фандера.

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