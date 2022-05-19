«Ни один человек еще не судил солнце за то, что оно светит и другому»: Фандера – о происходящем

Актриса Оксана Фандера в «Телеграме» высказалась о происходящем в мире, постаравшись при этом завуалировать свое мнение.
«Ни один человек еще не судил солнце за то, что оно светит и другому. Так было раньше. Но потом все изменилось. И тогда над воспаленной, температурящей планетой появилось второе солнце. Чтобы делить, ревновать, осуждать, отбирать было нечего. Просто не для чего».
Ранее Оксана Фандера в «Телеграме» опубликовала знаменитые строчки из песни актера и эстрадного артиста Марка Бернеса «Шаланды, полные кефали». Эта композиция посвящена Одессе.
Напомним, что Оксана Фандера родилась в 1967 году в Одессе. Она блестяще сыграла роли в нескольких фильмах своего мужа режиссера Филиппа Янковского.
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