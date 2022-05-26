«Свобода — это не то, что вам дали. Это то, что у вас нельзя отнять»: Фандера – о происходящем

Как отметила актриса, настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния.

Актриса Оксана Фандера в «Телеграм» разместила снимок, на котором собака сидит в машине и смотрит в приоткрытое окно автомобиля. Кругом видны красивые пейзажи. На лугу пасется черная лошадь

«Настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния. Свобода — это не то, что вам дали. Это то, что у вас нельзя отнять». Оксана Фандера

Ранее Оксана Фандера уже оставляла несколько «постов с определенными намеками». Ее сообщения, надо признать, нередко наполнены философским смыслом.

Добавим, что Оксана Фандера родилась в 1967 году в Одессе. Она жена известного режиссера Филиппа Янковского, мать актера Ивана Янковского и актрисы Елизаветы Янковской.

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