Теперь это «колхоз»: 5 трендов в интерьере, про которые пора забыть
Видео
Как сделать панно из винных пробок своими руками
Видео

«Свобода — это не то, что вам дали. Это то, что у вас нельзя отнять»: Фандера – о происходящем

Как отметила актриса, настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния.

«Свобода — это не то, что вам дали. Это то, что у вас нельзя отнять»: Фандера – о происходящем
Оксана Фандера. Фото: Global Look Press

Актриса Оксана Фандера в «Телеграм» разместила снимок, на котором собака сидит в машине и смотрит в приоткрытое окно автомобиля. Кругом видны красивые пейзажи. На лугу пасется черная лошадь

«Настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния. Свобода — это не то, что вам дали. Это то, что у вас нельзя отнять».

Оксана Фандера

Ранее Оксана Фандера уже оставляла несколько «постов с определенными намеками». Ее сообщения, надо признать, нередко наполнены философским смыслом.

Добавим, что Оксана Фандера родилась в 1967 году в Одессе. Она жена известного режиссера Филиппа Янковского, мать актера Ивана Янковского и актрисы Елизаветы Янковской.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Иван ЯнковскийОдессаОксана ФандераУкраинаФилипп Янковский