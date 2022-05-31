«Живи спокойно, страна!»: Пугачева заговорила о низком интеллекте россиян после оскорблений

Примадонна не смогла смолчать после провокационной надписи на Останкино.

Певица и Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в соцсетях ответила на оскорбления, которые прозвучали не так давно из России в ее адрес.

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!» Алла Пугачева

Ранее на здании Останкино появилось прямое оскорбление Аллы Пугачевой. «Алла, хорошо, что ты убежала…» Далее шел текст с нецензурной лексикой.

Напомним, что Алла Пугачева уже три месяца находится в Израиле. В эту страну она уехала вместе со своим мужем телеведущим Максимом Галкиным и детьми. Раньше осени в России Примадонну, скорее всего, увидеть не удастся.

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