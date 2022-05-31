«Хорошо, что убежала»: Алла Пугачева угодила в новый скандал

Примадонна планирует вернуться в Россию к сентябрю.

Пока Алла Пугачева отдыхает в Израиле и панирует вернуться в Россию к сентябрю. Тем временем в Москве неизвестные решили еще раз вспомнить Примадонну. Накануне на фасаде телецентра «Останкино» появилась бегущая строка, состоящая из нецензурных слов, обращенных к Алле Борисовне.

«Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут …» — гласило послание.

Кто организовал такое действо – не ответили даже в самом «Останкино».

«Телевизионный центр «Останкино» не комментирует надпись об Алле Пугачевой на здании», — привел «СтарХит» заявление пресс-службы.

Напомним, ранее Григорий Лепс заступился за Примадонну. Артист отметил, что она обязательно вернется в Россию и будет много работать.

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